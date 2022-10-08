Denizköşkler Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda; geçen haziran ayında anlaşmalı boşanan Nevin Ö., iddiaya göre amcasının oğlu olan eski eşi Umut Ö.'ye 3 çocuğunu göstermedi. Umut Ö., çocuklarını görmek istediğini belirterek ayrıldığı eşinin evine geldi. Umut Ö. ve Nevin Ö. evde tartışmaya başladı.
Umut Ö. tabancayı çekerek kanepeye doğru ateş etti. 5 el ateş ettiği belirtilen şüphelinin tabancasından çıkan bir kurşun, Nevin Ö.'nün bacağına isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler polis ve ambulans istedi.
Umut Ö., gelen polis ekiplerine teslim edilirken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibi de eve gelerek çalışma yaptı. Nevin Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Çocuğunun gözü önünde ayrıldığı eşinde kurşun yağdırdı - Son Dakika