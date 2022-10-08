Çocuğunun gözü önünde ayrıldığı eşinde kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Çocuğunun gözü önünde ayrıldığı eşinde kurşun yağdırdı

08.10.2022 11:23

İstanbul Avcılar'da ayrıldığı eşiyle tartışan Umut Ö., çocuğunun gözünün önünde kurşun yağdırdı. Yaralanan Nevin Ö., hastaneye kaldırılırken eski eş ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Denizköşkler Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda; geçen haziran ayında anlaşmalı boşanan Nevin Ö., iddiaya göre amcasının oğlu olan eski eşi Umut Ö.'ye 3 çocuğunu göstermedi. Umut Ö., çocuklarını görmek istediğini belirterek ayrıldığı eşinin evine geldi. Umut Ö. ve Nevin Ö. evde tartışmaya başladı.

5 EL ATEŞ ETTİ

Umut Ö. tabancayı çekerek kanepeye doğru ateş etti. 5 el ateş ettiği belirtilen şüphelinin tabancasından çıkan bir kurşun, Nevin Ö.'nün bacağına isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler polis ve ambulans istedi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Umut Ö., gelen polis ekiplerine teslim edilirken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibi de eve gelerek çalışma yaptı. Nevin Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

YORUMLAR (1)
  • Yahya Akpinar: Vurun, kırın, dökün dağıtın, tehtit yapın, yakında af çıkacak devlet bu katıl sürüsünü af edecek. Sadece yazık aramızdan ayrılıp giden genç ömürler diyorum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: DHA

Umut, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğunun gözü önünde ayrıldığı eşinde kurşun yağdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğunun gözü önünde ayrıldığı eşinde kurşun yağdırdı - Son Dakika
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