(Ek bilgi ve fotoğrafla) Avcılar'da feci kaza; motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü - Son Dakika

(Ek bilgi ve fotoğrafla) Avcılar'da feci kaza; motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
31.05.2021 18:27
Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 15 yaşındaki Fatma Şule ile 19 yaşındaki Olcay Tokat hayatını kaybetti.
Avcılar
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 15 yaşındaki Fatma Şule ile 19 yaşındaki Olcay Tokat
hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay Tokat (19) kullandığı 34 RC 5269 plakalı motosikletiyle alt geçitteki viraja girdi. Tokat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, motosiklet devrildi. Motosikletin üzerindeki Tokat ve arkasında yolculuk yapan Fatma Şule (15), yere düşerek sürüklenmeye başladı. Kazayı görenler olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki Fatma Şule'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Olcay Tokat ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Fatma Şule tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.
- İstanbul
Son Dakika Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı Tatil sezonunu açan oyuncu Seda Bakan, derin dekolteli elbisesiyle beğeni topladı Yeni hoca arayışında olan Lille, Fatih Terim'i listesine ekledi Güldür Güldür Show'un oyuncusu Meltem Yılmazkaya babasını kaybetti İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada İYİ Partililer ile A Haber muhabiri arasında gerginlik çıktı Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti