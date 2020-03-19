(Ek Bilgi ve Fotoğrafla)İstanbul'da huzur denetimleri - Son Dakika

TÜM illerde gerçekleştirilen ' Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2020-2' kapsamında İstanbul 'da birçok noktada denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde polisler, koronavirüse karşı tedbir olarak maske ve eldiven kullandı.

İstanbul'da 39 ilçede birçok noktada gerçekleştirilen denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler ve ilçe emniyet müdürlükleri personeli ile birlikte Önleyici Hizmetler ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı.

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanması varsa suç aletlerinin elde edilmesi amaçlanan denetimlerde polisler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullandı.

Şişli 'de bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleştirilen denetimde, şüpheli görülen araçlar durdurularak sürücü ve yolculara (Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele biriminde görevli polis köpeği "İra" da araçlarda narkotik madde aradı.

Denetimler, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirildi.

Ümraniye Balkan Caddesi'nde yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı.

- İstanbul