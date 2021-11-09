(Ek Bilgi ve Fotoğrafla)Yansımasını gören keçi metro asansörünün camını kırdı

BAŞAKŞEHİR'de yansımasını gören keçi, metro asansörünün camını kafa atarak kırdı.

BAŞAKŞEHİR'de yansımasını gören keçi, metro asansörünün camını kafa atarak kırdı. Olay, saat 13.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Metro İstasyonu'nu asansörünün camı kırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri, camı kıranı tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüler şaşkına çevirdi. Camı kıranın bir keçi olduğu ortaya çıktı.Görüntülerde başıboş gezen iki keçiden biri asansör camına bir süre baktıktan sonra kafa atmaya başladığı görülüyor. Camın kırılmasının ardından iki keçi uzaklaşıyor.



Başakşehir, Metro, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › (Ek Bilgi ve Fotoğrafla)Yansımasını gören keçi metro asansörünün camını kırdı - Son Dakika

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