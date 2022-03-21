(Ek bilgi ve fotoğraflarıyla) BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE 2 CESET BULUNDU - Son Dakika
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(Ek bilgi ve fotoğraflarıyla) BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE 2 CESET BULUNDU

21.03.2022 11:09
(Ek bilgi ve fotoğraflarıyla) BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE 2 CESET BULUNDU

BÜYÜKÇEKMECE'de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE'de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu çiften erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini astığı değerlendiriliyor.

Olay, Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin Türkmenistan uyruklu Nargul Jepbarova (31) ve Batyr isimli erkeğe (34) ait olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ek bilgi ve fotoğraflarıyla) BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE 2 CESET BULUNDU
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Türkmenistan, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve fotoğraflarıyla) BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE 2 CESET BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Ek bilgi ve fotoğraflarıyla) BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE 2 CESET BULUNDU - Son Dakika
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