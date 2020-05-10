(Ek bilgi ve fotoğraflarla) -65 yaş üstü sokağa çıktı; Avcılar ve Beylikdüzü'nde parklara akın... - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında günlerden bu yana evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstündekiler dışarı akın etti. Ancak, sürenin kısıtlı olmasından yakındı.

Avcılar ve Beylikdüzü'ndeki cadde ve parklar yaşlılarla doldu. Beylikdüzü'nde belediye yanındaki parkı saat 11.00'den itibaren dolduran yaşlılar, zaman zaman yürüdü, zaman zaman durup dinlendi. Bir kadın 2 ay sonra ilk kez dışarı çıktığını bu süre içerisinde 8 kilo aldığını söyledi. Parka gelenler 4 saatliğine tanınan iznin tadını çıkardıklarını belirtirken, bir başka yaşlı Yaver Beyazıt, "Hafta sonları hep böyle olursa iyi olur bizler için. Kolay değil. Mecburen uymak zorundayız" dedi. Bekir Karakaş ise, 4 saatin yetersiz olduğunu ifade ederken, "Hiç yoktan iyidir. İnsan evde oturunca kavga- sıkıntı oluyor. Az da olsa iyi geldi" diye konuştu. Parka gelenlerden Musa Genç, günler sonra dışarı çıkma şansı bulabildiğini belirterek, "Şimdi dışarı çıkabildik. Buna da şükür" dedi. Soyadını söylemeyen Semay adlı kadın ise, "16 Mart'tan bu yana bu yana ilk kez dışarı çıkıyorum. Yapılacak işlerimiz var. Bu yetersbiz Güzel havada yürüyüş imkanı tanıdılar teşekkür ederiz. Hafta sonu yerine hafta içinde dışarı çıkabilsek seviniriz, işlerimizi hallederiz" dedi.