Ek bilgi ve fotoğraflarla//Esenyurt'ta kazayı protesto eden mahalleli tem bağlantı yolu'nu trafiğe... - Son Dakika

Ek bilgi ve fotoğraflarla//Esenyurt'ta kazayı protesto eden mahalleli tem bağlantı yolu'nu trafiğe...

ESENYURT'ta yolun karşısına geçmeyen kişiye bir aracın çarpmasının ardından mahalleli protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı.

ESENYURT'ta yolun karşısına geçmeyen kişiye bir aracın çarpmasının ardından mahalleli protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı.

Kaza Esenyurt Gök Evler Mahallesi Hadımköy TEM Bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ali Çekinmez'e bir araç çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen 50 mahalleli kazayı protesto etmek amacıyla yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 10 dakika yolu çift yönlü olarak kapatılan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler grup üyelerini yolu açmaları konusunda uyardı. Mahalleliler uyarıların ardından yolu trafiğe açtı. Grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çekinmez'e bir aracın çarptığı görülüyor. Kazaya karışan sürücü 21 yaşındaki sürücü S.H.A.'nın gözaltına alındığı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği yerin yakınındaki sitenin yöneticisi Soner Zilek ise şunları söyledi: "Çok üzgünüz. Yıllardır sesimizi duyurmaya çalıştık. Büyükşehir'e, Karayolları'na başvurduk. Hiç bir sonuç alamadık. Bu sitemizde olan 5. cenaze.  Dışarıdan da kaza sonucu vefat edenler var. Sesimizi ancak bu şekilde duyuranbiliyoruz. Bundan sonra da inşallah yetkililer bizim sesimizi duyar da buraya bir yaya geçidi, ya bir ışıklandırma, ya bir tel örgü, ya bir üst geçit, ya bir alt geçit gibi birşeyler yaparlar." dedi.


TEM Otoyolu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ek bilgi ve fotoğraflarla//Esenyurt'ta kazayı protesto eden mahalleli tem bağlantı yolu'nu trafiğe... - Son Dakika
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