Son Dakika Haberleri: Ek Bilgi ve Fotoğraflarla) - İddia İçin Girdiği Denizde Boğulan Gencin Cesedi Bulundu

Ek Bilgi ve Fotoğraflarla) - İddia İçin Girdiği Denizde Boğulan Gencin Cesedi Bulundu

1 saat önce

KARTAL'da iddia için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulan gencin cesedi yaklaşık 36 saat sonra bulundu.

Ek Bilgi ve Fotoğraflarla) - İddia İçin Girdiği Denizde Boğulan Gencin Cesedi Bulundu, System.String[]
KARTAL'da iddia için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulan gencin cesedi yaklaşık 36 saat sonra bulundu. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Oğullarının ölüm haberini alarak olay yerine gelen  anne ve babası sinir krizleri geçirdi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında,  Kordonboyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddialara göre Barış Kekeç (30) arkadaşları ile sahilde oturuyordu. Arkadaşları ile denize girme konusunda iddiaya girdi ve kıyafetlerini çıkartarak denize atladı. Bir süre yüzen Kekeç, kıyıya tekrar çıkmak isterken de akıntıya kapıldı. Akıntı yüzünden yüzmekte zorlanan Kekeç'in denizde boğulmaya başladığını gören arkadaşları, durumu ambulans, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Kekeç'i deniz üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Ardından vatandaşlar Sahil güvenliğe ve deniz polisine haber verdi. Ekipler, akıntı ile birlikte kaybolan Barış Kekeç'in cesedini aramaya başladı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberin verilmesi üzerine ailesi olay yerine geldi. Barış Kekeç'in annesi sinir krizi geçirirken, babası ise denize atlamak istedi. Baba Kekeç, denize doğru koşarken, çevredeki vatandaşlar tarafından durduruldu. Olay anında yanında bulunan bir arkadaşı ise, kendini suçlayarak gözyaşları döktü.

Denizde boğulan Barış Kekeç'i arama çalışmaları yaklaşık 36 saat sürdü. Dalgıç ekiplerinin uzun süren çalışması sonunda Kekeç'in cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:07 Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Güncel
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