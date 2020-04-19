(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Küçük Kerem doğum gününü sokağa çıkamayanlar kutladı - Son Dakika

ÜMRANİYE'de bir baba, 4 yaşına giren oğlunun doğum gününü, kapının önünde pasta keserek kutladı. Bina sakinleri ise kutlamaya pencerelerden alkış tutarak eşlik etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ümraniye Huzur Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Kenan Kendir, 4 yaşına giren oğlu Mehmet Kerem Kendir'in doğum gününü oturdukları binanın önünde kutladı. Koronavirüs nedeniyle kutlama yapamayan aile, doğum günü için ellerindeki pastayla bina kapısının önüne çıktı. Küçük Kerem, pastasının mumlarını üflerken, bina sakinleri doğum günü kutlamasına pencereden katıldı. Bina sakinlerinin alkışlarıyla yapılan kutlama cep telefonu kameralarına kaydedildi.

HEM OĞLUMA HEM DE HEMŞİRE OLAN EŞİME GÜZEL BİR ANI OLDU

Oğluna doğum günü süprizi yapan baba Kenan Kendir "Eşim özel bir hastanede hemşire olarak çalışıyor.Okulların tatil edilmesiyle beraber iki çocuğuma evde ben bakıyorum. Koronavirüs nedeniyle iki çocuğumda uzun süre evden çıkmadı. Dünde oğlumun doğum günüydü 4 yaşına bastı. Ailemden habersiz böyle bir sürpriz yapmak istedim. Komşularımda bu konuda yardımcı oldular. Hem oğluma hem de bu zorlu süreç de hemşire olan eşime güzel bir anı oldu." diye konuştu.

Bina sakinlerinin alkışlarıyla yapılan kutlaması cep telefonu kameralarına kaydedildi.

- İstanbul