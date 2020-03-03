(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Silivri açıklarında yatta yangın: 2 ölü 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Silivri açıklarında yatta yangın: 2 ölü 3 yaralı - Son Dakika

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Silivri açıklarında yatta yangın: 2 ölü 3 yaralı

6 saat önce

SILIVRI açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle yatta yangın çıktı.

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Silivri açıklarında yatta yangın: 2 ölü 3 yaralı, System.String[]
SILIVRI  açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle yatta yangın çıktı. Çevredeki gemiler yangına müdahale etti. Tekne yanarak batarken yattaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Olay saat 12.15  sıralarında Silivri'nin yaklaşık 25 kilometre açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kalamış'tan çıkıp Bozcaada'ya doğru giden Black Eyes1 adlı özel bir yat Silivri açıklarına geldiği sırada makine dairesinde  henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Yatın yandığını fark eden çevredeki tekneler yangına müdahale etti. Ancak özel yat yanarak battı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik botları ve deniz polise geldi. Yanarak batan yatta kaptan Engin Sili ve Abdurrahman Şen hayatını kaybederken yatta bulunan Aydın A. ve Tunç Ö. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi  ise yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Sahil Güvenlik teknesi ile kıyıya getirildi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


- İstanbul
Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:59 Kaynak: DHA
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