(Ek bilgi ve fotoğraflarla) TK-1920 Gökyüzünde Ay -Yıldız çizdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve fotoğraflarla) TK-1920 Gökyüzünde Ay -Yıldız çizdi - Son Dakika

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) TK-1920 Gökyüzünde Ay -Yıldız çizdi

12 dakika önce

TÜRK Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız izini bıraktı.

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) TK-1920 Gökyüzünde Ay -Yıldız çizdi, System.String[]
TÜRK Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız izini bıraktı.

Sabah saatlerinde özel uçuş için İstanbul'dan Ankara'ya giden TC-JJF tescilli Boeing 777-300(ER) tipi uçak, saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.  Sefer sayısı TK1920 olarak belirlenen ve yaklaşık 2 saat süren uçuşta, sırasıyla ay ve yıldız sembollerinin oluştuğu bir rota izlendi. Uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilen uçuşun ardından havacılık tarihine geçecek ay-yıldızlı bir rota ortaya çıktı. Türk Hava Yolları'nın TK1920 sefer sayılı özel uçuşu hakkındaki filmi bu akşam saat 19.20'de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

PİLOT'TAN ÖZEL ANONS

Ankara hava sahası üzerinde özel bir uçuş gerçekleştiren TK-1920 sefer sayılı uçağın pilotu Kaptan Pilot Öner Samyel ve Pilot Murat Gülkanat, Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde özel bir anons yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözüne atıf da yapılan anonsta, onun emanet ettiği mirasın gökyüzündeki bekçileri olunduğu vurgulandı.

ÇOCUKLARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, özgürlük ve bağımsızlık yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir milletin iradesinin temsili için bundan tam 100 yıl önce kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak evlatlarımıza armağan etmesi istikbalimizin ve istiklalimizin muhafazası olan gelecek nesillerimize duyulan güveni yansıtmaktadır. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak biz de bugün gerçekleştirdiğimiz bu özel seferimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ediyoruz" dedi.


- İstanbul
Türk Hava Yolları, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:22 Kaynak: DHA

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