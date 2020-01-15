Ek bilgi ve fotoğraflarla Yeniden/Avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ek bilgi ve fotoğraflarla Yeniden/Avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ek bilgi ve fotoğraflarla Yeniden/Avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

AVCILAR'da kafeye gelen bir kişi, 300 liralık alacağını vermediğini öne sürdüğü 2 kardeşten 1'ini bıçakla öldürdü, diğerini yaraladı.

Ek bilgi ve fotoğraflarla Yeniden/Avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

AVCILAR'da kafeye gelen bir kişi, 300 liralık alacağını vermediğini öne sürdüğü 2 kardeşten 1'ini bıçakla öldürdü, diğerini yaraladı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem Yıldırım ve Hüseyin Yıldırım kardeşlerle alacak konusunda tartışmaya başladı. Aralarında 300 liralık alacak sorunu bulunduğu öğrenilen taraflardan Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşi bıçakladı. Yaralılardan Hüseyin Yıldırım'a hemen yakındaki sağlık kliniğinden gelen görevliler ile 112 ekibindeki görevliler müdahale etti. Yaralılardan Hüseyin Yıldırım, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalçasından bıçaklanan diğer kardeşi Ekrem Yıldırım ise tedavi altına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kısa sürede yakalayarak, Asayiş Şube Müdürlüğü sorguya aldı. Yapılan ilk soruşturmada Celal Gürkan Ö.'nün, iki kardeş ile aralarında borç olarak verilen ve 300 lirası ödenmeyen borç anlaşmazlığı olduğu belirlendi. Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu da bulundu. Görgü tanıkları, Celal Gürkan Ö.'nün olay sırasında kafenin ikinci katında olduğunu, iki kardeşi görünce yanlarına inerek tartışmaya başladıklarını, daha sonra sandalye ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktığını anlattı. Soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.


Hüseyin Yıldırım, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:34 Kaynak: DHA
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