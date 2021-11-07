43. İSTANBUL MARATONU İÇİN BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI - Son Dakika

(ek bilgi ve görüntülerle) 43. İSTANBUL MARATONU İÇİN BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Murat SOLAK, Uğur ŞAHİN-Ertan KILIÇ-Buğra AKAY-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da, N Kolay 43. İstanbul Maratonu için bazı yollar trafiğe kapatıldı. İki kıtada koşulan maratonda, Avrupa yakasında Sahil yolunu kullanmak isteyen sürücüleri trafik ekipleri alternatif yollara yönlendirdi. Saat 03.00 itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştı.

Bu sene 43'üncüsü düzenlenecek N Kolay İstanbul Maratonu için, İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından düzenlenen maraton, Asya Kıtasında başlayıp Avrupa yakasında bitecek. Yapılacak maraton öncesi, maraton güzergahında ki yollar, saat 06.00 ile 15.00 saatleri arasında, İstanbul Valiliği'nin onayıyla kapalı olacak. Hafta sonu tarihi yarımada da sahil yolu Kennedy Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri, trafik ekipleri alternatif yollara yönlendirdi.

KAPATILAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Avrupa Kıta'sında kapatılacak yollar; Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacakt), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak), Langa Bostan sokak, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası), Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak), Atatürk havalimanı Caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak, Yeşilyurt istasyon Caddesinden ( havuzlu kavşak )Sirkeci istikameti kapatılacak, Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak, Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacak. (Bu Cadde ve Sokaklara çıkan güzergah üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacak)

Alternatif yollar; Atatürk Bulvarı, Balat sahil yolu, Fevzipaşa Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Kadırga Liman Caddesi, Türkeli Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi,Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri, Demiryolu Caddesi gösterildi.