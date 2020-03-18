(Ek bilgi ve görüntülerle) ANADOLU YAKASI'NDA DOLU VE KAR YAĞIŞI - Son Dakika

Çağrı ÇALIŞKAN/ ANADOLU Yakası'nda kısa süreli dolu ve kar yağışı etkili oldu.

İstanbul, Anadolu Yakası'nda dolu ve kar yağdı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da görüldü. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar, pencerelere çıktı. Bazıları ise cep telefonlarının kameraları ile yağışı kaydetti. Öte yandan Maltepe'de dolunun ardından kar yağdı. Kar yağışı kısa süre sonra etkisini kaybetti.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Maltepe'de kar yağışı

-Vatandaşla röp.

-Muhabir anonsu (GAMZE ŞİMŞEK)

-Genel ve detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Yağıştan görüntü

-Çekmeköy'de beyazlayan yerler

-Maltepe'de dolu yağışı

-Kartal'da dolu yağışı

-Sancaktepe'de yağış