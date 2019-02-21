Son Dakika Haberleri: Ek Bilgi ve Görüntülerle) 'Arap Emrah' Saklandığı Gecekonduda Yakanlandı

Ek Bilgi ve Görüntülerle) 'Arap Emrah' Saklandığı Gecekonduda Yakanlandı

2 saat önce

'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı.

Ek Bilgi ve Görüntülerle) 'Arap Emrah' Saklandığı Gecekonduda Yakanlandı, System.String[]


'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı. Sever emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'in yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Sever'in Sultangazi'de bir gecekonduda saklandığını belirledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı ortak operasyonda Emrah Sever'i yakalayarak gözaltına aldı. Sever'in yapılan sorgulamasında '4 cinayet', 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 'Arap Emrah' sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 

Ek görüntü

////////////////

-Arap Emrah'ın emniyetten çıkarılması

Görüntü dökümü

---------------

-Arşiv görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:15 Kaynak: DHA

Sultangazi, Emrah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü Son Dakika! Deniz Baykal 16 Ay Sonra Döndüğü Meclis'te Yemin Etti, Yemini Metinden Değil Ezbere Okudu

Son Dakika! Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi Eksi 17 Derecede Hedefi Tam İsabetle Vuran Milli SİHA, Yabancı Askeri Heyetleri Mest Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 14:15:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ek Bilgi ve Görüntülerle) 'Arap Emrah' Saklandığı Gecekonduda Yakanlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]