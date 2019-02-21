Ek Bilgi ve Görüntülerle) 'Arap Emrah' Saklandığı Gecekonduda Yakanlandı
2 saat önce
'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı.
'Arap Emrah
' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi
'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı. Sever emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'in yakalanması için çalışma başlattı. Polis
ekipleri Sever'in Sultangazi'de bir gecekonduda saklandığını belirledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri sabah saatlerinde yaptığı ortak operasyonda Emrah Sever'i yakalayarak gözaltına aldı. Sever'in yapılan sorgulamasında '4 cinayet', 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 'Arap Emrah' sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Ek görüntü
////////////////
-Arap Emrah'ın emniyetten çıkarılması
Görüntü dökümü
---------------
-Arşiv görüntüler - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:15 Kaynak: DHA
Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü
Son Dakika! Deniz Baykal 16 Ay Sonra Döndüğü Meclis'te Yemin Etti, Yemini Metinden Değil Ezbere Okudu
Son Dakika! Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi
Eksi 17 Derecede Hedefi Tam İsabetle Vuran Milli SİHA, Yabancı Askeri Heyetleri Mest Etti