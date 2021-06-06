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AVCILAR'DAN ÇALINAN 7 BİN KUMANDA, 2 BİN LNB'DEN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU - Son Dakika

AVCILAR'DAN ÇALINAN 7 BİN KUMANDA, 2 BİN LNB'DEN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU

06.06.2021 16:41

AVCILAR'da iş yerinden çalınan piyasa değeri 150 bin TL'ye yakın 7 bin kumanda ve 2 bin LNB cihazından bir bölümü, Beyoğlu ve Güngören'de ele geçirildi.

AVCILAR'da iş yerinden çalınan piyasa değeri 150 bin TL'ye yakın 7 bin kumanda ve 2 bin LNB cihazından bir bölümü, Beyoğlu ve Güngören'de ele geçirildi. Polis, hırsızlık şüphelisini ararken, çalınan eşyaları satın aldıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. 5 dakikada 32 koli ürünleri çalınan Muhammet Öğütçü, polis ile iş birliği yaparak çalınan ürünlerinin satılmak istendiği kişilere ulaşıldığını söyledi.

Avcılar'da A.Ö.'ye ait iş yerinden 7 bin kumanda ve çanak antenlerde kullanılan 2 bin LNB cihazı çalındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan malzemelerden 13 koli içerisinde bin 300 LNB'nin Beyoğlu İlçesi'ndeki Bereketzade Mahallesi Okçumusa Caddesi'nde bulunan bir hana götürüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan T.D.'nin (36) ifadesi üzerine çalıntı malları sattığı öne sürülen Ş.Y. (31) ve B.T. (46) Esenler İlçesi'nde yakalandı. İkiliye malzemeleri sattıkları iddia edilen F.Ö. (48) ve M.K. (52) ise, Güngören ilçesinde, 17 koli içinde 5 bin 300 kumanda ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

POLİS İLE BİRLİKTE HAREKET ETTİLER

Muhammet Öğütçü, hırsızların Denizköşkler Mahallesi'ndeki depolarına saat 05.00 sıralarında gelerek kapıyı zorlayıp içeri girdiklerini, 5 dakika içerisinde minibüse 32 koli ürünlerinin yüklendiğini anlattı. Minibüsteki plakanın çalıntı olması nedeniyle bundan sonuç alınamayacağını göz önüne alarak polis ile birlikte hareket ettiklerini ifade eden Öğütçü, Ürünümüz bizim markamız. Türkiye'deki bütün bayilerimize haber verdik. Mersin'den bir bayimiz piyasanın yarı fiyatına ürün satışının kendilerine teklif edildiğini bildirince İstanbul'daki telefon numarası ile bağlantıları kurduk. Sivil polis ile birlikte ürünlerimizi almak istediğimizi bildirdik. Duyarlı davranan Avcılar Merkez Karakolu polisleri ile birlikte hareket ederek kısa sürede hırsızları değil de çalıntı mallarımıza ve bunları satın alan kişilere ulaştık ifadelerini kullandı.

AVCILAR'DAN ÇALINAN 7 BİN KUMANDA, 2 BİN LNB'DEN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU
AVCILAR'DAN ÇALINAN 7 BİN KUMANDA, 2 BİN LNB'DEN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU
AVCILAR'DAN ÇALINAN 7 BİN KUMANDA, 2 BİN LNB'DEN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU
AVCILAR'DAN ÇALINAN 7 BİN KUMANDA, 2 BİN LNB'DEN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU
AVCILAR'DAN ÇALINAN 7 BİN KUMANDA, 2 BİN LNB'DEN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU
AVCILAR'DAN ÇALINAN 7 BİN KUMANDA, 2 BİN LNB'DEN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU
AVCILAR'DAN ÇALINAN 7 BİN KUMANDA, 2 BİN LNB'DEN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU
AVCILAR'DAN ÇALINAN 7 BİN KUMANDA, 2 BİN LNB'DEN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU
AVCILAR'DAN ÇALINAN 7 BİN KUMANDA, 2 BİN LNB'DEN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU

İstanbul, Beyoğlu, Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DAN ÇALINAN 7 BİN KUMANDA, 2 BİN LNB'DEN BİR BÖLÜMÜ BULUNDU - Son Dakika


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