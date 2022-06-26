Son dakika gündem: Bağcılar'da dairede yapılan ilaçlama 5 kişi hastanelik oldu

BAĞCILAR'da, 6 katlı bir apartmanın 4'ncü katındaki komşuları ikinci el eşyalarındaki tahta kurularını temizlemek için tarım ilacı kullanınca, 2'si çocuk 5 kişi zehirlendi.

Yenigün Mahallesi 589'uncu Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binada dün akşam saatlerinde, 4'ncü katta oturan bir daire sakini ikinci el eşyalarındaki tahta kurularından kurtulmak için ilaçlama yaptırdı. O sırada merdivenlerden evlerine çıkarken, kapının açılmasıyla ilaçtan etkilenen Kadir Topal, eşi, 6 aylık bebekleri ve 2,5 yaşındaki çocuklarının zehirlenmesine neden oldu. Ayrıca ortak havalandırma kullanan bitişik bir apartmandaki dairede banyodaki olan bir kadın da ilaçtan etkilendi. Tedavi edilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"O SIRADA KAPISININ ÖNDEN GEÇTİĞİMİZ İÇİN ZEHİRLENDİK"

Zehirlenen Kadir Topal ölümden dönüklerini belirterek, "Çocuklarımdan biri 6 aylık bebek, diğeri 2.5 yaşında. Çocuk merdivenlerde yıkıldı. Öksürdük, ilaç boğazımıza yapıştı. Yani ölümden döndük, zor bela eve çıktık. Elimde çanta vardı, olduğu gibi yere düştü. Eve geldim fayda etsin diye yoğurt yedik, ayran içtik. Fayda etmedi. En sonunda ambulansı aradım, serum ve hava verdiler. Bir kadın vardı, o da kendi evindeydi işte. Tuvalette yakalanmış. Onu hastaneye götürdüler ama, o kadın da iyi değildi. Biz 14 numarada oturuyoruz, onlar 7 numarada. Binanın içinde merdivenlerden evimize çıkarken, ilaçlamayı yapmıştı. Kapıdan çıkarken o maske takmıştı zaten. Karı koca onlar da çok kötüydü. O esnada oradan kapıların önünden geçerken aldık. Zaten o koku bir yayılmış ki. Öyle böyle değil. Herkes evindeydi ama biz onların kapısının önünden geçerken, ilaçlama yaptığı esnada aldık. Direkt koku bize vurdu. Biz içeriyle kesinlikle temas etmedik. Sadece evimize çıkıyorduk. Nasıl bir zehirse çok etkiliydi. Evin içine girmiş olsaydık o anı düşünemiyorum" diye konuştu.

DİĞER KOMŞULAR ETKİLENMEDİ Bina sakini Umut Köklü "Böcek ilacından zehirlenmişler. Üst kattakiler kapıda zehirlenmişler, merdivenleri çıkana kadar öksürüyorlar. Bizde bir şey yok karşı komşusunda yok. 4 kişilik bir aile. Biri 6 aylık bebek, diğeri 2.5 yaşında. Çocuklara oksijen verildi. Diğer zehirlenen karşı apartmandan. Banyodaymış havalandırmadan dolayı zehirlenmiş. AFAD'a sorduk tarım ilacıymış. İkinci el eşya almışlar tahta kurularından kurtulmak için tarım ilacı sıkmışlar" dedi.

- İstanbul