(Ek bilgi ve görüntülerle) BAĞCILAR'DA İŞ MERKEZİNİN DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika

Öte yandan yangını izlemek için caddeye gelen vatandaşlar koronavirüs salgınını unutarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

Bağcılar 'da 3 katlı iş merkezinin bodrum katındaki depo bölümünde yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı