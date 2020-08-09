(Ek Bilgi ve Görüntülerle)BAKIRKÖY'DE BOŞ SOKAK İÇİN 10 LİRA İSTEYEN 2 DEĞNEKÇİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy'de cadde ve sokaklardaki resmi otopark görevlilerinin çalışma saatlerinin bitmesiyle birlikte ortaya çıkarak, boş sokak için sürücülerden 10 lira isteyerek değnekçilik yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy'de cadde ve sokaklardaki resmi otopark görevlilerinin çalışma saatlerinin bitmesiyle birlikte ortaya çıkarak, boş sokak için sürücülerden 10 lira isteyerek değnekçilik yapan 2 kişi gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. BOŞ SOKAK İÇİN 10 LİRA Bakırköy'de boş sokaklarda bekleyen değnekçiler, sürücülerin araçlarını park etmesini bekliyor. Araçlarını park etmek isteyenlerden 10 lira para isteyen bir değnekçi, sürücülere çeşitli noktaları göstererek buralara aracını park edebileceğini söylüyor. Otopark pazarlığı, sürücünün bölgeden ayrılmasıyla son buluyor. Görüntülerin basında yer almasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bakırköy'de boş sokaklarda bekleyen değnekçiler, sürücülerin araçlarını park etmesini bekliyor. Araçlarını park etmek isteyenlerden 10 lira para isteyen bir değnekçi, sürücülere çeşitli noktaları göstererek buralara aracını park edebileceğini söylüyor. Otopark pazarlığı, sürücünün bölgeden ayrılmasıyla son buluyor. Görüntülerin basında yer almasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu değnekçilik yaptığı belirlenen Savaş Ç. ve Nabijon E. yakalanarak gözaltına alındı. Savaş Ç.'nin 13'ü korsan otoparkçılık olmak üzere toplam 25 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.2 şüpheli hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten işlem yapıldı. YAKALANMA ANLARI KAMERADA Şüphelilerin polis tarafından yakalanma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 23:56

Kaynak: DHA

Son Dakika

Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü

Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde

Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil

Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Aylin Nazlıaka seçildi

Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü

Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz

Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti

Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı

Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti