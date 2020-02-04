(Ek bilgi ve görüntülerle) BEŞİKTAŞ'TA ZABITANIN BIÇAKLI KAVGAYA SÜPÜRGELİ MÜDAHALESİ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve görüntülerle) BEŞİKTAŞ'TA ZABITANIN BIÇAKLI KAVGAYA SÜPÜRGELİ MÜDAHALESİ KAMERADA - Son Dakika

(Ek bilgi ve görüntülerle) BEŞİKTAŞ'TA ZABITANIN BIÇAKLI KAVGAYA SÜPÜRGELİ MÜDAHALESİ KAMERADA

6 saat önce

Beşiktaş'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgayı zabıta ekipleri ayırdı.

(Ek bilgi ve görüntülerle) BEŞİKTAŞ'TA ZABITANIN BIÇAKLI KAVGAYA SÜPÜRGELİ MÜDAHALESİ KAMERADA, System.String[]
Beşiktaş'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgayı zabıta ekipleri ayırdı. Ekiplerin saldırganı süpürgeyle etkisiz hale getirmeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli yaklaşık bir saat sonra yakalanarak, gözaltına alındı.

Beşiktaş, Sinanpaşa Camii avlusunda sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre avluya giren bir kişi banklarda oturan kişiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kişilerden biri cebindeki bıçağı çıkartarak tartıştığı kişinin karnına sapladı. İki kişinin kavga ettiğini gören Beşiktaş Belediyesi Zabıta Ekipleri araya girerek kavgayı sonlandırmak istedi. Araya giren bir zabıtalardan biri saldırganın elindeki bıçağı alırken diğeri de süpürgeyle saldırganları korkutarak kavgayı sona erdirdi. Taraflardan birinin karın bölgesinden kan geldiğini gören ekipler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Saldırgan ise bu esnada olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlıkları yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırganın kavga ettiği kişiyi bıçakladığı anlar ve zabıta ekiplerinin kavgayı çöp süpürgesiyle ayırmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, camii avlusunda iki kişinin kavga ettiği ve kişilerden birinin bıçağıyla karşı tarafı yaraladığı anlar görülüyor. Zabıta ekiplerinin müdahale ettiği kavgada bir zabıtanın süpürge ile saldırganı korkutmaya çalışması kameralara yansıyor.

Kavga edenleri ayırdıklarını belirten Beşiktaş Çarşı Zabıta Amiri Hamide Erdem," Karakolun önünde çıktı kavga. Görünce olaya müdahale ettik ve ayırdık. Bir kişinin bıçaklandığını görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdik. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli bir saat sonra olay yerine yakın bir noktada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Gözaltına alınan şüpheli

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(Güvenlik Kamerası)

İki kişi arasında çıkan kavga

Şüphelilerden birinin bıçağını çıkartarak karşı tarafı yaralaması

Zabıta ekiplerinin süpürgeyle kavgayı ayırma çalışması

(Aktüel Görüntü)

Ambulans içindeki yaralıdan detay

Olay yerinden detaylar

Zabıta amiriyle röportaj


- Yazar
Sinanpaşa, Beşiktaş, Zabıta, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:44 Kaynak: DHA
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