Ek Bilgi ve Görüntülerle) Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHABeykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA



Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.



Edinilen bilgiye göre Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait 3 araç, duvarın altında kaldı. Park halibdeki araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Ekipler duvarı vinç yardımıyla kaldırdıktan sonra duvarın altında kalan araçlar çekicilere konup götürüldü.



EK GÖRÜNTÜ-



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-Vincin duvarı kaldırması



-Araçların çekilmesi



Görüntü Dökümü:



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-OLAY YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLER



-Olay yerinden görüntü



-Duvarın altında kalan araçlar



-Güvenlik şeridi



-Polis ekipleri



-İtfaiye ekipleri



-Genel ve detaylar

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