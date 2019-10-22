Son Dakika Haberleri: (Ek bilgi ve görüntülerle) BÜYÜKÇEKMECE'DE 3 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU MİNİBÜS ALTINDA CAN VERDİ
Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve görüntülerle) BÜYÜKÇEKMECE'DE 3 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU MİNİBÜS ALTINDA CAN VERDİ

(Ek bilgi ve görüntülerle) BÜYÜKÇEKMECE'DE 3 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU MİNİBÜS ALTINDA CAN VERDİ

1 saat önce

Büyükçekmece'de annesiyle yolda yürüyen 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan servis minibüsünün altında kalarak, hayatını kaybetti.

(Ek bilgi ve görüntülerle) BÜYÜKÇEKMECE'DE 3 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU MİNİBÜS ALTINDA CAN VERDİ, System.String[]
Büyükçekmece'de annesiyle yolda yürüyen 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan servis minibüsünün altında kalarak, hayatını kaybetti. Küçük kızın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece'de dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan annesi ve anneannesiyle dışarıya çıktı. Yolda yürüyen küçük çocuk annesinin elinden kurtularak, yola çıktı. Bu sırada yolcu bırakan servis minibüsü hareket etti. Küçük kız aracın altında kaldı. Minibüsün altından çıkarılan çocuk ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Esila Nur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı caddede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuk annesinin elinden kurtularak, yola çıkıyor. Çocuğun üzerinden minibüs geçiyor. Annesi ve çevredekiler çocuğu aracın altından çıkarıyor.

Görgü tanığı Ahmet Aslan, "Çocuk aracın altında kalınca arkadaşlar çıkararak sağlık ocağına götürdüler. Annesinin elinden kurtuluyor çocuk, araç da hareket ederken kör noktadan çocuk aracın altında kalıyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaza anı

(AKTÜEL)

-Kazanın yaşandığı yerden görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Büyükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:17 Kaynak: DHA
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