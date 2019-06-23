Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Seçimleri buradan takip eden Erdoğan, köşkte yaklaşık 4 saat kaldı. Ardından Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte buradan ayrılarak Kısıklı'daki evine gitti.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı

-Erdoğan'ın konvoyunun Kısıklı girişi

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