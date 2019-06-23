(Ek bilgi ve görüntülerle)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN AYRILDI
1 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:33 Kaynak: DHA
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Seçimleri buradan takip eden Erdoğan, köşkte yaklaşık 4 saat kaldı. Ardından Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte buradan ayrılarak Kısıklı'daki evine gitti.
Görüntü Dökümü:
----------------------
Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı
-Erdoğan'ın konvoyunun Kısıklı girişi
Detaylar
AK Partili vatandaşlar, İstanbul İl Başkanı'na istifa çağrısında bulundu
Dünya basını İstanbul seçimini böyle duyurdu
AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ı vatandaşlar teselli etti
Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!