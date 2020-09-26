Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ/ Fatih'te sabaha karşı 4 katlı apartmanın merdivenlerinde Kanadalı 20 yaşındaki N.S.'nin cesedi bulundu. Polis ekipleri genç kadınla aynı evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile beraberinde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay Fatih, Molla Gürani Mahallesinde sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şakrak Sokakta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında merdivenlerde hareketsiz yatan genç kadını gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde genç kadının öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri sokakta önlem alırken, binada ve genç kadının yaşadığı öğrenilen üçüncü kattaki dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri yaptığı incelemede hayatını kaybeden genç kadının 20 yaşındaki Kanadalı N.S olduğunu belirledi. Ayrıca polis ekipleri genç kadınla aynı evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen Cezayirli erkek arkadaşı ile beraberinde bulunan 2 kişiyi sorgulamak üzere polis merkezine götürdü.

"BAĞIRIŞ ÇAĞIRIŞ OLUYORDU"