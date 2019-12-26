(Ek bilgi ve görüntülerle) FATİH'TE TURİSTLERE KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve görüntülerle) FATİH'TE TURİSTLERE KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA - Son Dakika

(Ek bilgi ve görüntülerle) FATİH'TE TURİSTLERE KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA

6 saat önce

Fatih'te kapkaççılar telefonunu çaldığı turisti ve omzunda çocuğunu yerde sürükledi.

(Ek bilgi ve görüntülerle) FATİH'TE TURİSTLERE KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA, System.String[]

Fatih'te kapkaççılar telefonunu çaldığı turisti ve omzunda çocuğunu yerde sürükledi. Kapkaç dehşeti güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi Aksakal Sokak'ta geçtiğimiz salı akşam saatlerinde yaşandı. Otelden çıkıp yürümeye başlayan turist aileyi takip eden kapkaççılar omuzunda çocuğunu taşıyan babanın yanına yaklaştı. Turistin telefonunu alan kapkapçılar cüzdanını da almak istedi. Hırsızlara direnen turist kapkaççıların aracına tutundu. Kapkaççıların sürüklediği baba ile oğlu aracın altından kalmaktan son anda kurtuldu. Turistlerin yardımına çevredekiler koştu. Polis kapkaççıları ararken olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KADIN VE ÇOCUĞU PANİK VE KORKU YAŞADI"

Burada esnaf olan Alaattin Karsu kapkaç olaylarının ilk defa yaşanmadığını belirterek, "Aile görünümlü kişiler kiralık araçla geziyorlar. Sultanahmet'ten gelen özellikle kadın turistlerin çantalarını kapkaç yapıyorlar. Kapkaç sırasında kadını sürüklediler. Çevredekilerin müdahalesiyle kapkaç yapan kişiler buradan kaçtı. Buradan motosikletli bir arkadaş peşlerine düştü. Yakalamaya çalıştı. Son olayda ise ilk defa İstanbul'a gelen turist kadın hedef oldu. Bunlar kaçmak isterken çocuk kapıyı açınca düştü. Araç ilerledi ve sonra yavaşlayınca kapkaççı araca binebildi. Kadın ve çocuğu panik ve korku yaşadı. " dedi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Olay anı

(AKTÜEL)

-Olay yeri

-Görgü tanıkları röp.

-Genel ve detaylar


turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:27 Kaynak: DHA
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