Son Dakika Haberleri: (Ek bilgi ve görüntülerle) GALATA KULESİ VE FSM KÖPRÜSÜ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE MAVİ RENKLE...
Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve görüntülerle) GALATA KULESİ VE FSM KÖPRÜSÜ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE MAVİ RENKLE... - Son Dakika

(Ek bilgi ve görüntülerle) GALATA KULESİ VE FSM KÖPRÜSÜ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE MAVİ RENKLE...

6 saat önce

GALATA Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında mavi renkle ışıklandırıldı.

(Ek bilgi ve görüntülerle) GALATA KULESİ VE FSM KÖPRÜSÜ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE MAVİ RENKLE..., System.String[]
GALATA Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında mavi renkle ışıklandırıldı.

20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler'de (BM) kabul gören ve Eylül 1990'da sözleşmeyi imzalayan ülkelerde yürürlüğe giren BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yıldönümü, o tarihten itibaren Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi ve FSM Köprüsü Dünya Çocuk Haklarını gününe dikkat çekmek için mavi renkle ışıklandırıldı. Galata Kulesini mavi renkle gören vatandaşlar ve turistler o anları cep telefonlarının kameraları ile kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-FSM Köprüsü'nden görüntüler

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Galata kulesiyle fotoğraf çekilen yerli ve yabancı turistler

-Galata kulesinden detaylar


Çocuk Hakları Günü, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:22 Kaynak: DHA
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