(ek bilgi ve görüntülerle) istanbul'da deprem; avcılar'da caminin minaresi yıkıldı

Avcılar'daki deprem ardından ilçe Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye Başkanı Turan Hançerli başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Kriz masasının deprem ardından ortaya çıkan şikayet ve hasarları değerlendireceği açıklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

İstanbul deprem iniş yapacak uçakları da etkiledi: kule'den pilotlara 'deprem oldu, pas geçin?