(Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA HAL ESNAFI, ELAZIĞ VE MALATYA'YA 3 TIR MEYVE VE SEBZE... - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA HAL ESNAFI, ELAZIĞ VE MALATYA'YA 3 TIR MEYVE VE SEBZE... - Son Dakika

(Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA HAL ESNAFI, ELAZIĞ VE MALATYA'YA 3 TIR MEYVE VE SEBZE...

6 saat önce

BAYRAMPAŞA Sebze ve Meyve Hali esnafı, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için 3 TIR dolusu sebze ve meyve yardımı yaptı.

(Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA HAL ESNAFI, ELAZIĞ VE MALATYA'YA 3 TIR MEYVE VE SEBZE..., System.String[]
BAYRAMPAŞA Sebze ve Meyve Hali esnafı, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için  3 TIR dolusu sebze ve meyve yardımı yaptı.

İstanbul Halciler Derneği (HALDER)  üyeleri ve hal esnafı sabah erken saatlerinde bağışlamak istedikleri ürünleri kendi kamyonetleriyle, elleriyle, halin girişinde hazır bekleyen TIR'lara yükledi. Hal çalışanları da esnafa yardım etti. Domates, biber, kabak, patlıcan, elma, portakal, mandalinanın aralarında bulunduğu sebze ve meyveler kasalarla TIR'lara yüklendi. TIR'lar saat 12.00'da yola çıktı.

ESNAF YARDIM OLARAK YAKLAŞIK 100 TON MEYVE VE SEBZE TOPLADI.

İstanbul Halciler Derneği (HALDER)  İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Dayan, "Ben insanlarımızın bu kadar sağduyu göstereceğini, bu kadar yardımsever olduğunu bilmiyordum. Biz 3 TIR dedik herhalde 5 TIR'lık malzeme gönderdiler buraya. Şu anda burada 100 ton malzeme var. Muz, elma, armut, portakal, salatalık, patlıcan, biber çeşitlerine kadar her şey var" dedi.

Hal esnafı yüzlerce kasa ürün bağışladı. Ürünleri ya kendileri taşıdılar ya da kamyonetleriyle getirdiler. Bağışladıkları ürünler ise görevliler tarafından tek tek sayılarak kaydedildi. Hal esnafı Mevlüt Akay, "38 parça malzeme, sivri, çarli, domates hepsinden gönderiyoruz. 500 kilo var" diye konuşu.

Hal esnafı Yaşar Çeliktenyıldız da, "Hemen hemen 100 kasa gönderdim. Gerekiyorsa daha da göndermeye hazırım" şeklinde konuştu. Sebze meyvenin her türlüsünü gönderiyoruz. Yeşillik hariç, dayanıklı malları gönderiyoruz" dedi.

Bir diğer hal esnafı Fahrettin Keleş ise  "Biz  100-150 kasa ürün gönderdik. Hal esnafı olarak bugün en sevindiğimiz nokta; hem dükkan sahipleri olarak Elazığ ve Malatya'nın yanındayız, hem işçilerimizle. Bizim yanımızda çalışan işçi kardeşlerimiz de Elazığ ve Malatya'ya yardımda bulundu" diye konuştu.

BAYRAMPAŞA KAYMAKAMI ŞENEL ESNAFI ZİYARET ETTİ

Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel yardım konvoyuna destek vermek için hal esnafını ziyaret etti. Soner Şenel kısa bir açıklama yaparak, "Buradaki esnafımız dernek başkanları öncülüğünde böyle bir yardıma ortak olmak istediler. Esnafımız kendi gönlünden koptuğunda yaş sebze, meyve, patates, soğan bağışladı. Biz ürünlerimizi 3 TIR'a yükleyip Elazığ'daki afetzedelere ulaştırmak için yola çıkarıyoruz" dedi.

EK görüntüler:

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Sebze ve meyvelerin görüntüsü

TIR'ın yüklenmesi

Meyve sebzelerin getirilmesi

Esnafın çalışmaları

Şenel ile röportaj

Yardımın yola çıkması

Detaylar

Görüntü Dökümü:

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Dayan ile röportaj

Sebze ve meyvelerin görüntüsü

Hal esnafı ile röportaj

TIR'ın yüklenmesi

Meyve sebzelerin getirilmesi

Esnafın çalışmaları

Detaylar

30.01.2020 - 10.47 Haber Kodu : 200130080


- İstanbul
Bayrampaşa, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:39 Kaynak: DHA
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