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(Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 34 GÖZALTI - Son Dakika

(Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 34 GÖZALTI

23.06.2021 09:42
(Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 34 GÖZALTI, System.String[]

İSTANBUL merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İSTANBUL merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, operasyon anları da kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Aydın ve Sivas'ta  bugün saat 00.00'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonun, Suriye'de PKK/ YPG terör örgütünün denetimindeki kamplarda tutulan DEAŞ terör örgütü üyesi kadın ve bunların yanlarındaki çocukları kamplardan çıkartarak Türkiye'ye getirme arayışı içerisinde olan, gelenlerinde barınma, gıda gibi ihtiyaçlarını karşılayan, ayrıca DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyetlerinden dolayı cezaevinde bulunan kişilerin ve aileleri için maddi yardım topladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik yapıldığı belirtildi.

PENDİK'TE 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, operasyon düzenlenen adeselerden biri Pendik Yeniasır Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katı, bir diğer adres ise Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Ağrı Sokak'ta buluna bir adresti. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralarca görüntülenirken, Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 34 GÖZALTI - Son Dakika


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