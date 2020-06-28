(Ek bilgi ve görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE KIYIYA VURAN BALIKLAR TOPLANIYOR - Son Dakika

Gölün Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı'nın arkasındaki alanda da dalgalar binlerce sazan ve küçük balığın ölüsünü kıyıya attı. Avcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi verdi. Öğle saatlerine doğru gelen temizlik görevlileri kepçe ve elleri ile sazan balıklarını tek tek toplayarak torbalara doldurdu. Kıyıdaki çöp ve kumların arasında bulunan binlerce cansız küçük balık ise süpürge ve tırmıklarla toplanmaya çalıştı.
EK GÖRÜNTÜ//////////////////////Avcılar sahiline vuran ölü balıklarÖlü balıkları gösterenlerRöportajlarBelediye Veteriner Müdür Yardımcısı İbrahim Koçyiğit ile röportajTemizlik işçileri balıkları toplarken ve kumların arasından süpürürkenGöldeki kirlilik görüntüleriGenel ve detay görüntüler
Görüntü dökümü:---------------------İşçilerin file ile balıkları toplaması-Dolu filenin köprü üzerine çıkarılması
-Çöp poşetlerindeki ölü balıklar