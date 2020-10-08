Rami oto pazarındaki dolu önlemi havadan görüntülendi - Son Dakika

İSTANBUL'da meteorolojinin kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından Eyüpsultan'da bulunan açık oto pazarında araç sahipleri, araçlarının üzerine muşamba çekerek önlem aldı. Alınan önlemler havadan da görüntülendi.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından Eyüpsultan Rami'deki oto pazarlarında araç sahipleri tedbirlerini almaya başladı. Araç sahipleri dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için halı, muşamba, paspas ve hasır gibi malzemelerle otomobillerini korumaya aldı.

"MAĞDUR OLMAMAK İÇİN ÖNLEMİMİZİ ALDIK"Oto pazarında galerisi olan Selim Kurşun, "Önlemimizi aldık. Meteorolojiden aldığımız habere göre dolu yağacak denildi. Daha önceden mağdur olduk, şimdi mağdur olmamak için önlemlerimizi aldık. Araçlarımızın üzerini araçlarımızın üzerini kapladık. Malımızı himaye altına almaya çalışıyoruz. Bekliyoruz. Yağıp yağmayacağını Allah bilir. Daha öncede muşamba örtük. Faydasını gördük. Halı bulamıyoruz. Burada çok aracımız var. Dolu için aldık" dedi.

Bir başka galerici Aydın Göl, "Bugün ve yarın dolu yağacağı için araçlarımızın üzerini kapattık. Halı ve paspas koyarak önlemimizi aldık. Daha önce doludan zarar gördük. Aracımızın camları kırıldı. Tavanda dolu izi oldu. 5-6 bin lira zararımız oldu. Muşambaları nalburdan alıyoruz. Hasırda koyuyoruz. Hasırda araçların tavanını koruyor. Bugün yağış beklemiyoruz. Bugünkü önlemi yarın için aldık. Muşamba koruyor ama hasarı aza indiriyor. Kıracaksa kırmıyor. Delecekse delmiyor. Zararı yarı yarıya indiriyor. Muşambaları önceden aldık. Hazırda bekletiyorduk" dedi.