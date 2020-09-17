(Ek bilgi ve görüntülerle) SULTANGAZİ'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU KAMERADA - Son Dakika

(Ek bilgi ve görüntülerle) SULTANGAZİ'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU KAMERADA

Sultangazi' de markete giren maskeli şüpheliler, kasada duran çalışanı silahla tehdit ederek kasadan aldıkları para ve sigaralarla kaçtı.

(Ek bilgi ve görüntülerle) SULTANGAZİ'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU KAMERADA, System.String[]
Sultangazi' de markete giren maskeli şüpheliler, kasada duran çalışanı silahla tehdit ederek kasadan aldıkları para ve sigaralarla kaçtı. Soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı. Markette dehşeti yaşayan 20 yaşındaki Ümit Yavrutürk, "hırsızları durdurmaya çalıştık. Bize ateş açtılar ve gözden kayboldular" dedi.

Zübeyde Hanım Mahallesi, 1428 Sokak üzerinde bulunan bir markette 7 Eylül tarihinde saat 22.00'da meydana gelen olayda maskeli ve silahlı 3 şüpheli kasada duran kişiyi etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan 600 lira nakit parayı ve 4 bin lira değerinde sigara paketlerini poşetlere doldurup alan şüpheliler, daha sonra hızla marketten çıkarak izlerini kaybettirdi.

Market çalışanı Ümit Yavrutürk'ün (20) haber vermesiyle harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle soygun anlarının saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptığı çalışmaların sonucu şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Mehmet G.(18), M.İ.(17) ve Ö.S.G. (17)'yi 16 Eylül Çarşamba günü yakaladı. Yaşı küçük olan M.İ. ve Ö.S.G. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerden Mehmet G. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan maskeli ve silahlı şüphelilerin markete girdiği ve market çalışanını etkisiz hale getirdikleri güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin kasada duran paraları aldıkları ve poşete doldurdukları sigara paketlerini alarak marketten hızlıca kaçtıkları görülüyor.

O ANLARI ANLATTISultangazi'de yaşanılan silahlı soygun anında babasının işlettiği markette bulunan 20 yaşındaki Ümit Yavrutürk, "Silahlı ve maskeli 3 kişinin markete girerek beni tehdit ettiler ve yere yatırdılar. Daha sonra kasadaki paraları, masanın üzerindeki telefonumu ve tezgahtaki sigaraları bir çantaya doldurarak kaçmaya çalıştılar. O sırada dışarıda olan babama seslenerek hırsızları durdurmaya çalıştık. Bize ateş açtılar ve gözden kayboldular. Polis ekiplerine teşekkür ederiz. 10 gün boyunca bizimle uğraştılar. Daha önce de 4 kez soyulmuş burası" diye konuştu.

"OĞLUM "BABA BABA" DİYE BAĞIRINCA KAÇTILAR"

Market sahibi Burhan Yavrutürk  "Parkta oturuyordum. 3 kişi girdi dikkatimi çekmedi o an oğlum baba baba diye bağırınca kaçtılar ben de peşlerine düştüm.  Kovalarken düştüm tekrar yakalayacağım sırada silahla ateş ettiler.  Kaçtılar kayboldular.  Polis teşkilatımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onlara minnettarım. En önemlisi onlar zaten.  Hemen yakaladılar. Özellikle 2 polis vardı hiç buradan ayrılmadılar" dedi.

- İstanbul

Sultangazi, Market, Soygun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve görüntülerle) SULTANGAZİ'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU KAMERADA - Son Dakika

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