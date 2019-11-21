Son Dakika Haberleri: (Ek Bilgi ve Görüntülerle)TAKSİM'DE AYNI KÖPEK YİNE ISIRDI
Son Dakika Güncel (Ek Bilgi ve Görüntülerle)TAKSİM'DE AYNI KÖPEK YİNE ISIRDI - Son Dakika

(Ek Bilgi ve Görüntülerle)TAKSİM'DE AYNI KÖPEK YİNE ISIRDI

6 saat önce

Köpek belediye ekipleri tarafından yakalanarak götürüldüHaber-Kamera: Ersan SAN -Özgür EREN Taksim Meydanda iki ay önce iki turist kadını ısıran sokak köpeği, bugün de bir kadını kolundan ısırdı.

(Ek Bilgi ve Görüntülerle)TAKSİM'DE AYNI KÖPEK YİNE ISIRDI, System.String[]

-Köpek belediye ekipleri tarafından yakalanarak götürüldü

Haber-Kamera: Ersan SAN -Özgür EREN

Taksim Meydanda iki ay önce iki turist kadını ısıran sokak köpeği, bugün de bir kadını kolundan ısırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Taksim Meydanı'nda Eylül ayında iki turist, sevmeye çalıştıkları sokak köpeği tarafından ısırılmışlardı. Aynı köpek bugün saat 16.30 sıralarında bir kadını ısırdı. Sibel Akbayrak (29) adlı kadın, sevmek istediği köpek tarafından ısırıldı. Kadın ısırılması üzerinde Taksim Meydanı'nda kısa süreli korku ve panik yaşandı. Sibel Akbayrak'ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpek çevredekiler tarafından meydandan uzaklaştırılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AYNI KÖPEK 2 YIL ÖNCE DE KAPTIĞI ÇANTAYI BIRAKMAMIŞTI

Aynı köpek 2017 yılında bir gencin çantasını kapmış, çevredekilerin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çanta alınabilmişti.

KÖPEK BARINAĞA KONULACAK

Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği iğneyle etkisiz hale getirdikten sonra bir araca koyarak götürdü. Köpeğin, klinikte yapılacak olan muayenesinin ardından barınağa konulacağı öğrenildi. Bazı vatandaşların, ekiplerin köpeğe olan müdahalesine tepki gösterdikleri görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Köpeğin ağzında kıyafet ile meydanda dolaşması

-Ambulansın gidişi

-Yaralı kadının hastaneye getirilişi

-Yaralı kadının hastaneye girişi

-Hastaneden genel ve yakın detaylar


Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:21 Kaynak: DHA
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