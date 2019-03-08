Son Dakika Haberleri: Ek Bilgi ve Görüntülerle)türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan Öldü

Ek Bilgi ve Görüntülerle)türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan Öldü

22 dakika önce

İdris TİFTİKCİ-İstanbul DHATürkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.

Ek Bilgi ve Görüntülerle)türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan Öldü, System.String[]
İdris TİFTİKCİ-İstanbul DHA

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.

Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı ve Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu  Mutafyan'ın hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı. Şirinoğlu, "10 senedir hastanemizde tedavi etmeye çalıştığımız Patriğimiz Mesrob Mutafyan bugün saat 1'e çeyrek kala maalesef bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştır. Değerli bir din adamımızdı. Vatanına milletine düşkündü. Fakat Patrik olduktan sonra maalesef kısa bir süre sonra bu rahatsızlığa yakalandı. Hastanemiz elinden gelen her şeyi yaptı. Maalesef kurtaramadık. Dünyada sevilen bir dini liderdi" dedi. 

Görüntü Dökümü:

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Ek Görüntü//

-Şirinoğlu'nun açıklamaları

-Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nden detay

Geçilen Görüntü//

-Mutafyan'ın arşiv görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:38 Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Mesrob Mutafyan, Güncel
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