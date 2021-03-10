Usta Oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Usta Oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

10.03.2021 22:03
Usta Oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

KALP rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

- KALP rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 62 yaşında hayatını kaybeden tiyatronun usta ismi Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı. Öztekin'in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Buradaki törenin ardından tabut, Öztekin'in profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu önünde cenaze aracından indirildi. Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini  yapmak üzere tiyatro salonuna geldi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

"BU SAHNEYE BÖYLE ÇIKMAK İZTEMEZDİM AMA BAK BABA, BİRLİKTE AYNI SAHNEDEYİZ"

Törende konuşma yapan kızı Pelin Öztekin, "Geldiğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Konuşma hazırlamadım açıkçası. Sadece babama teşekkür etmek istiyorum. Benim ilk aşkım olduğu için, ustam olduğu için, bana her şeyi öğrettiği için. Evet o bütün saydığı ustalardan öğrendi. Onların yanında benim de yetişmemi sağladı. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim baba. Ama bak baba, birlikte aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum, her şey için, herkese çok teşekkür ederim" dedi. Öte yandan Öztekin, konuşmasının ardından sahneden inmeden önce, babasının tabunu öptü. Ayrıca, törenin ardından cenaze aracına yüklenen tabutun üzerinden, babasının Galatasaray formasını alarak kokladığı görüldü.

"YERİ DOLDURULMAZ, ÇOK DEĞERLİ BİR USTAMIZ"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmada şunları söyledi:  "Rasim Öztekin usta televizyonda, sinema perdesinde, hepsinden öte tiyatro sahnesinde güler yüzümüz, duygu ve düşünce aynamız, kimi zaman kendimiz, kimi zaman çok farklı insan hikayelerinde rehberimiz olmayı başardı. ve bütün bunları çok büyük bir başarıyla bize sunarken, herkesten farklı olarak sahneyi, rolünü seyircinin huzurunda değil, seyirciyi hayatının içinde hissettirerek çok farklı bir başarı elde etti. O yüzden yeri doldurulmaz, çok değerli bir ustamız…"

"ARTIK KALBİMİZDE AİLEMİZİN BİR FERDİ GİBİ YAŞAYACAK"Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok sevdiğimiz bir sanatçıydı. Evelerimize ailemizden biri gibi konuk oluyordu. Ailemizden biri gibi görüyorduk kendisini. Artık kalbimizde ailemizin bir ferdi gibi yaşayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız adına, partimiz adına tekrar taziyelerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağ olsun." dedi.

"KAVUĞU BİZE TESLİM ETTİN, ASLA PİŞMAN OLMAYACAKSIN"Rasim Öztekin'in geçtiğimiz aylarda kavuğunu devrettiği Şevket Çoruh ise, "Çok uzun zamandır hepimizi zaman makinesinden indirip, 2000'li yıllardan 80'lere götürdü. Rasim ağabey, 3 gün öncesine kadar hala o zaman makinesinde bilet kesiyordu. Ta ki zamanın öneminin olmadığı yerde, ustaları ile buluşmaya gidene kadar. Rasim ağabey, kavuğu bize teslim ettin, asla pişman olmayacaksın. Evinde, Ses Tiyatrosu'nda, Orta Oyuncuların evinde sana tekrar söz veriyoruz. Huzur içinde uyu Rasim Ağabey…" diye konuştu.

"ORTA OYUNCULARDA ÇOK BAŞARILI BİR DÖNEM YAŞADI"Öztekin'in ustası, Oyuncu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızları Derya Şensoy da sahneye çıkarak, sağlık sorunları nedeniyle babasının törene katılamadığını ancak Rasim Öztekin için bir mektup ilettiğini kaydetti. Şensoy,  "Babam Ferhan Şensoy, Rasim ağabeyin ani, acı, çok erken ve zamansız haberini aldığında pandeminin başından beri olduğu Bodrum'daydı. Sağlığı şu an burada olmaya elverişli olmadı fakat Rasim ağabeye bir veda mektubu var. Onu iletmek istedi" dedi.

O mektupta, şu ifadelere yer verildi:  "Orta oyuncuların amatör konu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede Orta Oyunculara katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Orta Oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından dolayı sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi uçtu gitti gökyüzüne, kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede."

"HAYRANLIK BESLEDİĞİMİZ BİR SANATÇI, MESLEKTAŞIMIZ, ROL GEREĞİ DE OLSA BABAMIZ OLDU"Bir televizyon dizisinde Öztekin ile uzun süre birlikte rol alan Oyuncu Şoray Uzun ise, "Rasim ağabey önce hayranlık beslediğimiz bir sanatçı, daha sonra meslektaşımız, büyüğümüz, ustamız, rol gereği de olsa babamız oldu. Onu tanıyanlar, zaten biliyorlar. Anılardan başka onu anlatacak çok fazla bir şey yok. Rasim ağabeyin vefat haberinden sonra, toplumun her kesiminden gelen mesajlar aşağı yukarı aynıydı. Aileden birini kaybetmiş olmanın acısı gibi bir acı verdi bize" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN ONU ORADA GÖRMEK BENİM İÇİN ÇOK ZOR"Yıllarca kendisiyle aynı sahneyi paylaştığını ve çok üzgün olduğunu ifade eden sanatçı Derya Baykal, şöyle konuştu:  "O kadar çok oyunda birlikte oynadık ki. Çok özel bir arkadaşımdı. Çok sevdiğim bir insandı. Şu an onu orada görmek benim için çok zor. Anlatamıyorum. Tarifsiz bir acı. Arkadaşlar özür diliyorum sizden. Cümle kurmakta zorlanıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Türk tiyatrosunun, sevenlerinin, ailesinin başı sağ olsun. Yeri her zaman kalbimizde olacak."

"HERKESİN AĞABEY DEDİĞİ BİR İNSANDI, HERKESE NASİP OLMAZ"Eşi Esra Kazancıbaşı da, "Sözün tükendiği yerdeyiz. Ne söyleyebiliriz ki. Sadece şunu söylemek istiyorum. Toplumun tüm kesimlerini biriktiren, herkesin ağabey dediği bir insandı. Büyük kayıp. Onun değerlerinin aslında toplumun tüm kesimine yayılmasını belki de bu vesile ile söylememiz iyi olur. Her insana nasip olmaz, herkesin ağabey dediği bir insan olmak" şeklinde konuştu.

"TABİRİ CAİZ İSE HAYATI TASARLAYARAK GÖÇTÜ"    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Çok özel bir insanı uğurluyoruz. Tabir-i caiz ise hayatı tasarlayarak göçtü. Özellikle kavuğun devri ile ilgili bizi ziyaret edip düşüncesini anlattığında, 'Hayatın neler getireceğini bilemiyoruz. Her an her şey olabilir. Ama ben üzerimde Türk tiyatrosunun büyük bir yükünü taşıyorum ve bunu en anlamlı şekilde devretmeliyim. Bu bakımdan bu işi beraber yapabilir miyiz?' deyince onur duyarız dedik. Ama bu kadar gerçekleri görmüş olması ve böyle acı bir olayla göç etmiş olması bizi derinden üzmüştür" dedi.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından ise usta oyuncunun cenazesi alkışlarla buradan çıkarıldı. Öztekin için saat 15.00'te Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra Öztekin'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.


- İstanbul

Ses Tiyatrosu, Rasim Öztekin, İstanbul, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Usta Oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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