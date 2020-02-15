(Ek Bilgi ve görüntüyle)BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK... - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Ek Bilgi ve görüntüyle)BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK... - Son Dakika

(Ek Bilgi ve görüntüyle)BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK...

6 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU -Ali ABLAY / İSTANBUL DHABahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

(Ek Bilgi ve görüntüyle)BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK..., System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU -Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Zafer Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Celal P. adlı şüpheli kimlik kontrolü yapan bekçilere bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırıda 3 bekçi yaralandı. Şüpheli kaçmaya çalışırken silahla vurularak yakalandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bıçaklanan bekçiler ile vurularak yaralanan şüpheliyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan soruşturmada, şüpheli Celal P.'nin tehdit, hakaret, evden hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından poliste suç kaydının olduğu tespit edildi.

Polis, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.

Olay sonrası mahallede yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Şüphelinin fotoğrafları

Cep telefonu kamerası

-Olay sonrası yaşanan arbede

Detaylar


Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:25 Kaynak: DHA
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