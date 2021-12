Bakırköy'de altyapı için kazılan çukurlar caddeyi çamur içinde bıraktı - Son Dakika

BAKIRKÖY'de, altyapı için çukurların kazıldığı cadde çamurla kaplandı. Duruma tepki gösteren mahalle sakini Abdurrahman Katırcı, "Altyapı çalışması yanlış zamanda yapıldı. Yazın yapılabilirdi. Ben her gün 4-5 defa üzerimi değiştiriyorum. Ayakkabılarım, pantolonum her gün çamur oluyor. Bu rezalete bir son verilsin. Zorunda olmadıkça evden çıkmıyorum" dedi.

Bakırköy'de Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle çamur içinde kaldı. Son günlerdeki yağmurların da etkisiyle caddede yürüyemez hale gelen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Otomobillerin de güçlükle ilerlediği yolda, çalışmaların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

"BARİ YAĞMURLAR GELMEDEN YAPSALARDI" Evine gitmek için çamur kaplı caddeyi kullanmak zorunda olduğunu belirten Ayla Gürer, "Bu ne rezalet ya. Bunu kim yapıyor? Bu kadar zaman niye beklemişler? Mecburen buradan geçiyorum. Çok kötü. Bari yağmurlar gelmeden yapsalardı" dedi. "HER GÜN 4-5 DEFA ÜZERİMİ DEĞİŞTİRİYORUM" Abdurrahman Katırcı ise "Buraya bir altyapı çalışması yapıldı ama yanlış zamanda yapıldı. Yazın yapılabilirdi. Ben her gün 4-5 defa üzerimi değiştiriyorum. Ayakkabılarım, pantolonum her gün çamur oluyor. Bu rezalete bir son verilsin. Çalışmalar bir haftadır var, daha da süreceği söyleniyor. 23 senedir böyle bir şey görmedim. Bakkala ekmek almaya giderken bile çekiniyorum. Zorunda olmadıkça evden çıkmıyorum" diye konuştu.