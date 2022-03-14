(Ek Bilgi ve Görüntüyle)ESENYURT'TA REZİDANSIN 6'INCI KATINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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(Ek Bilgi ve Görüntüyle)ESENYURT'TA REZİDANSIN 6'INCI KATINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

14.03.2022 20:04
(Ek Bilgi ve Görüntüyle)ESENYURT'TA REZİDANSIN 6'INCI KATINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

ESENYURT'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşen 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşen 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, hayatını kaybetti. Polis, düşmenin nedenini araştırıyor. Kadının düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından bilinmeyen nedenle düştü. Kadının düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini araştırıyor. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kadının düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı duyunca koşup gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

İki ay öncesine kadar bir kargo firmasında çalışan Özge Binnur Oruç'un eski iş arkadaşı Erhan Öztürk, ölümüne inanamadığını belirterek, "Olayı duyunca iki dakikada buraya geldim. O bir melek gibi bir insandı. 6 ay kadar bizimle çalıştı. Böyle bir şey olabileceğini asla düşünemedik. Nasıl geldiğimi bilemezsiniz. Çok üzgünüm. Hayretler içerisindeyim. Çok enerjik bir insandı. Etrafına sürekli enerji saçan mükemmel bir insandı." dedi.

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Esenyurt, Polis, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek Bilgi ve Görüntüyle)ESENYURT'TA REZİDANSIN 6'INCI KATINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Ek Bilgi ve Görüntüyle)ESENYURT'TA REZİDANSIN 6'INCI KATINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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