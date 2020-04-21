(Ek bilgi ve görüntüyle)KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN SON MESAJI: KIZLARIM KÜÇÜK SAHİP ÇIKARSINIZ... - Son Dakika

(Ek bilgi ve görüntüyle)KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN SON MESAJI: KIZLARIM KÜÇÜK SAHİP ÇIKARSINIZ...

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden aile hekimi Yavuz Kalaycı'nın son mesajında, "Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" dediği ortaya çıktı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden aile hekimi Yavuz Kalaycı'nın son mesajında, "Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" dediği ortaya çıktı. Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı(56), koronavirüs nedeniyle annesi, babası ve kardeşini kaybetti. Kendisi de aynı hastalığa yakalanan Kalaycı, iki gün önce hayatını kaybetti. Kalaycı'nın son mesajını meslektaşı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır sosyal medya hesabı Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı(56), koronavirüs nedeniyle annesi, babası ve kardeşini kaybetti. Kendisi de aynı hastalığa yakalanan Kalaycı, iki gün önce hayatını kaybetti. Kalaycı'nın son mesajını meslektaşı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Nayır paylaşımında, "Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı: 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" diyerek "Siz hala evde sıkılıyor musunuz?" şeklinde tepki gösterdi. HALUK LEVENT: "BİZİM DE KIZLARIMIZ ONLAR" Nayır'ın bu paylaşımı üzerine sanatçı Nayır'ın bu paylaşımı üzerine sanatçı Haluk Levent de kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğunu belirtti. Levent, "Yavuz Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi 'Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağ olsunlar' dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin" şeklinde paylaşım yaptı. ENVER YÜCEL'DEN MESAJ Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel de, Twitter hesabından Yavuz Kalaycı'nın iki kızı olan fotoğrafını paylaşarak "Bu çocukları, bu güzel yavruları kendi çocuklarım gibi okutmak istiyorum. Okuturum .. Kimle iletişime geçmeliyim? Yardım!" ifadelerine yer verdi. ARKADAŞLARINDAN VİDEOLU PAYLAŞIM Arakadaşları doktor Yavuz Kalaycı'nın anısına hazırladıkları duygusal bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. - İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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