(Ek bilgi ve görüntüyle)SİLİVRİ'DE ÇIKAN YANGINDA 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

(Ek bilgi ve görüntüyle)SİLİVRİ'DE ÇIKAN YANGINDA 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

24.11.2020 20:13
(Ek bilgi ve görüntüyle)SİLİVRİ'DE ÇIKAN YANGINDA 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI-Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL DHASilivri'de bir ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI-Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL DHA

Silivri'de bir ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Yolcu Çıkmazı Sokak'ta bulunan prefabrik evde çıktı. Avcılar'da yaşayan aile, Değirmenköy'de bulunan evlerine geldi. Anne Çiğdem Sarı ve baba Nihat Sarı bahçede mangal yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede prefabrik evi sararken, 16 yaşındaki Alı Sarı ve 7 yaşındaki İrem Sarı evde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.    MAHSUR KALAN ABİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, mahsur kalan çocukların kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından evin içine giren sağlık ekipleri, abi kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

ACILI ANNENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADIÇocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen anne Çiğdem Sarı sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan anne, "Annem gelin hadi bekliyorum" feryatları bekleyenlerin yüreğini dağladı. Yine sinir krizleri geçiren baba Nihat Sarı da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve savcı yangının çıktığı evde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından yangında hayatlarını kaybeden abi kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Prefabrik, Silivri, Yangın, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve görüntüyle)SİLİVRİ'DE ÇIKAN YANGINDA 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Beşiktaşlı Boateng, model eşi Melissa Satta ile yollarını ayırdı Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba olay yerinde sinir krizi geçirdi İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek Türkiye, Ege'deki 6 ada ile ilgili 3 yeni NAVTEX yayınladı Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez
Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu         
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi         
19:42
Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu         
19:20
Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var         
19:06
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı         
17:58
Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu         
17:39
Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı         
16:49
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı         
12:38
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 20:30:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Ek bilgi ve görüntüyle)SİLİVRİ'DE ÇIKAN YANGINDA 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei