Son Dakika Haberleri: Ek Bilgi ve Havadan Görüntülerle) Silivri'de Çocuklar Kar Sevincini Kayarak Yaşadılar

Ek Bilgi ve Havadan Görüntülerle) Silivri'de Çocuklar Kar Sevincini Kayarak Yaşadılar

51 dakika önce

Silivri Danamandıra'da kar sevinci yaşayan çocuklar, tepelik alanlardan kızak, bidon ve naylon poşetlerle kayarak doyasıya eğlendiler.

Ek Bilgi ve Havadan Görüntülerle) Silivri'de Çocuklar Kar Sevincini Kayarak Yaşadılar, System.String[]


Silivri Danamandıra'da kar sevinci yaşayan çocuklar, tepelik alanlardan kızak, bidon ve naylon poşetlerle kayarak doyasıya eğlendiler. 

Silivri'nin kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Danamandıra'da hava sakinliğini fırsat bilen çocuklar, tepelik alanlarda bidon ve naylon poşetler ile kayarak büyük sevinç yaşadı. Danamandıra Mahalle Stadında ise çocuklar, kardan kale yapıp kartopu oynadı.

Diğer yandan Kağıthane'den kar görmek için Danamandıra'ya geldiğini söyleyen Ömer Pehlivanoğlu, "İstanbul merkezine kar yağmadığı için biz de Trakya'ya gidelim dedik. Çocuklar durmuyor, kar görmek için sürekli baskı yapıyordu. Biz de arkadaşlarımız aracılığıyla Danamandıra'ya geldik. Şuanda çocuklar kayarak eğleniyorlar" diye konuştu.  

BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Silivri'ye bağlı Danamandıra Mahallesi'nde etkili olan dün etkili olan kar yağışı bugün kartpostallık görüntü ortaya çıkardı. Danamandıra'daki beyaz örtü havadan drone ile görüntülendi.     

Ek görüntü 

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Danamandıra'da kar havadan görüntü

Görüntü Dökümü:

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-Çocukların kayarak eğlenmesi

-Vatandaş ile röportaj

-Çocuklar ile röportaj

-Detay fotoğraflar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:01 Kaynak: DHA

İstanbul, Danamandıra, Silivri, 3. Sayfa
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