Son Dakika Haberleri: /ek bilgi ve ölen kişinin fotoğrafıyla/ Fatih'teki infaz: 700 milyon dolar iddiası
Son Dakika Güncel /ek bilgi ve ölen kişinin fotoğrafıyla/ Fatih'teki infaz: 700 milyon dolar iddiası - Son Dakika

/ek bilgi ve ölen kişinin fotoğrafıyla/ Fatih'teki infaz: 700 milyon dolar iddiası

6 saat önce

Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Saimait Aierken cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı.

/ek bilgi ve ölen kişinin fotoğrafıyla/ Fatih'teki infaz: 700 milyon dolar iddiası, System.String[]

İstanbul DHA - Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Saimait Aierken cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı. Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği öğrenildi.

Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Uygur Türkü Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganların olay sonrası Suriye'ye kaçmaya çalıştığını belirlendi.

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adana'da düzenledikleri operasyonda Kırgızistanlı Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver ile Suriyeli Ali Isbeh'i yakaladı.  Cinayete karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Saldırganların ilk sorgusunda, saldırıyı Kırgızistan'daki bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

700 MİLYON DOLAR SORUŞTURMASI

Saimait Aierken'in ölümü Özbek ve Kırgız basınında da yer buldu. Yapılan haberlerde Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği belirtildi.


Kırgızistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:42 Kaynak: DHA
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