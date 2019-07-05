Son Dakika Haberleri: (ek bilgilerle) 11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

(ek bilgilerle) 11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

9 dakika önce

İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı.

(ek bilgilerle) 11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı, System.String[]
İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11'nci Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.


 

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI 
Taksim'de yapılan denetimlerde polisten kaçan bir otomobil ekipler tarafından takibe alındı. Tophane'de durdurulan 35 HR 426 plakalı otomobilin sürücüsü Melih A. gözaltına alındı. Taksim Polis Merkezi'ne götürülürken sürücünün otomobilin hacizli olması nedeniyle kaçtığı öğrenildi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:52 Kaynak: DHA
Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı İlk nikahını kıyan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan çiftlere tavsiye: Çocuklarınıza Atatürk'ü öğretin Adnan Oktar örgütü davasında yeni gelişme! Mete Oktar serbest bırakıldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu buluşturan düğün!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 23:01:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (ek bilgilerle) 11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]