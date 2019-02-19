Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) Arnavutköy'de Ormanlık Alanda Ceset Bulundu

Ek Bilgilerle) Arnavutköy'de Ormanlık Alanda Ceset Bulundu

59 dakika önce

Taylan ERGÜN-İSTANBUL DHA-ARNAVUTKÖY'de ormanlık alanda kendisinden 1 haftadır haber alınamayan bir kişinin cesedi bulundu.

Ek Bilgilerle) Arnavutköy'de Ormanlık Alanda Ceset Bulundu, System.String[]
Taylan ERGÜN-İSTANBUL DHA-ARNAVUTKÖY'de ormanlık alanda kendisinden 1 haftadır haber alınamayan bir kişinin cesedi bulundu.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden 1 haftadır haber alınamayan 3 çocuk babası Emrah Baydar'ın (29) cesedi ormanlık alanda bulundu. Mahalle sakinlerinin ormanda hareketsiz yatan birini görmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Bunun üzeirne olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Baydar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptığı incelemenin ardından Baydar'ın cenazesi Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:29 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, DHA, Arnavutköy, Güncel
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