Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) Avanak Avni Heykeli Bulundu; 1 Kişi Gözaltına Alındı

Ek Bilgilerle) Avanak Avni Heykeli Bulundu; 1 Kişi Gözaltına Alındı

35 dakika önce

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,"Kadıköy kendi evladını kazanmış gibi oldu, geri döndü.

Ek Bilgilerle) Avanak Avni Heykeli Bulundu; 1 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,

"Kadıköy kendi evladını kazanmış gibi oldu, geri döndü. Heykel atölyeye gidecek. Bakımı yapılacak ve en kısa zamanda yerine konulacak"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Ünlü karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden Avanak Avni'nin Kadıköy'de çalınan heykeli bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken heykel belediye ekiplerine teslim edildi.Olay, 2 hafta önce Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelmişti. Ünlü Karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden biri olan Avanak Avni'nin heykeli, yerinden sökülerek çalınmıştı. Heykelin çalındığını fark eden belediye görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu heykeli çalan kişi tespit edildi. Yağma, hırsızlık, uyuşturucu, tehdit ve hakaretten sabıkası bulunan Gökmen T., yunus ekipleri tarafından dün akşam Şişli'de gözaltına alındı. Avanak Avni heykeli de Gökmen T.'nin otorduğu belirliten binanın girişinde bulundu. Kadıköy Hasanpaşa polis merkezine getirilen şüpheli yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bulunan heykel belediye ekiplerine teslim edildi.

"KADIKÖY KENDİ EVLADINI KAZANMIŞ GİBİ OLDU"

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da heykelin önemli olduğunu belirterek, "Kadıköy kendi evladıı kazanmış gibi oldu, geri döndü. Heykel atölyeye gidecek. Bakımı yapılacak ve en kısa zamanda yerine konulacak. İnsanlar arayıp soruyorlardı. Buranın yıllardır yaşayan bireyi gibiydi" ifadelerini kullandı ve emniyet güçlerine teşekkür etti. 

Görüntü Dökümü:  

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-Heykelin görüntüsü

-Belediye ekiplerine verilmesi

-Şüphelinin görüntüsü

-Polis otosuna bindirilmesi

-Polis merkezinden görüntü

-Şüphelinin heykelle birlikte fotoğrafı

-Kadıköy Belediye Başkaı Nuhoğlu'nun konuşması

-Heykel ile poz vermesi

-Arşiv

-Genel ve detaylar

29.12.2018 - 11.14 Haber Kodu : 181229046

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:40 Kaynak: DHA

Polis, Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy, Güncel
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