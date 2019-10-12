Son Dakika Haberleri: (Ek Bilgilerle)AVCILAR'DA EVİNİN ÖNÜNDE KUYUMCUNUN ALTIN DOLU ÇANTASI GASP EDİLDİ
Son Dakika Güncel (Ek Bilgilerle)AVCILAR'DA EVİNİN ÖNÜNDE KUYUMCUNUN ALTIN DOLU ÇANTASI GASP EDİLDİ

(Ek Bilgilerle)AVCILAR'DA EVİNİN ÖNÜNDE KUYUMCUNUN ALTIN DOLU ÇANTASI GASP EDİLDİ

4 dakika önce

Soyguncuların otomobili, içinde gasp edilen altın dolu çanta olduğu halde terk edilmiş olarak bulunduSoner HASIRCIOĞLU-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHAAvcılar'da, dükkanını kapatarak evine doğru yürüyen kuyumcu ile oğlu, silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı.

(Ek Bilgilerle)AVCILAR'DA EVİNİN ÖNÜNDE KUYUMCUNUN ALTIN DOLU ÇANTASI GASP EDİLDİ, System.String[]

-Soyguncuların otomobili, içinde gasp edilen altın dolu çanta olduğu halde terk edilmiş olarak bulundu

Soner HASIRCIOĞLU-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Avcılar'da, dükkanını kapatarak evine doğru yürüyen kuyumcu ile oğlu, silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı. Biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikleri oğlunun elindeki altın dolu çantayı gasp eden soyguncular, kuyumcuyu darp edip havaya ateş açtı. Şüphelilerden 2'si altınlarla kaçarken Gürcistan uyruklu 1 kişi mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, saat 19.45 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi Cansu sokak üzerinde meydana geldi. Hicret Kuyumculuğun sahibi Emin Kaplan ile oğlu Kadir Kaplan, dükkanı kapatarak ellerinde altın dolu çanta ile evlerine doğru yürümeye başladı. 34 RR 3136 plakalı otomobille gelen 3 kişi, biber gazı sıkarak Kadir Kaplan'ı etkisiz hale getirip elindeki altın dolu çantayı gasp etti. Bunun üzerine kuyumcu Emin Kaplan, soyguncular ile bir süre boğuşma yaşadı. Soyguncular Emin Kaplan'ı darp edip etkisiz hale getirirken bir el havaya ateş ederek kaçmaya başladı. 2 soyguncu geldikleri otomobille altınları da alarak kaçarken, soygunculardan Gürcistan uyruklu Gela Bebia mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Soyguncuların darp ederek yaraladığı kuyumcu Emin Kaplan, sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuyumcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı. Soyguncuların kaçtıkları otomobil, bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulundu. Soyguncuların, gasp edilen altın dolu çantayı da otomobilde bırakıp yaya olarak kaçtıkları anlaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Mahalledeki hareketlilik

-Detaylar


Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:01 Kaynak: DHA
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