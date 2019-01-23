Ek Bilgilerle) Avcılar'da Meşrubat Yüklü Kamyon Devrildi

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Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor

Cem Özer, Setinde Kaza Geçirdiği Sinan Çetin'e Ateş Püskürdü: Onun Zorlamasıyla Ayağımı Kırdım

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var