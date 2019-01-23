Ek Bilgilerle) Avcılar'da Meşrubat Yüklü Kamyon Devrildi
37 dakika önce
AVCILAR'da kontrolden çıkan meşrubat yüklü kamyon, yola yan yattı.
AVCILAR'da kontrolden çıkan meşrubat yüklü kamyon, yola yan yattı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, bu sabah meydana geldi. Mehmet Akgül
yönetimindeki meşrubat yüklü 34 ON 5715 plakalı kamyon ile Ambarlı Mahallesi'ndeki Tesisler Yolu'nda ilerlerken kasisi fark edince fren yaptı. Yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon, büyük gürültü ile yola yan yattı. Tesadüf eseri bu sırada yoldan geçen başka araç olmaması olası faciayı önledi. Araçtan kendi çabaları ile çıkan ve bacağında küçük sıyrıklar oluşan kamyon sürücüsü Mehmet Akgül, "Dağıtıma tek başıma çıkmıştım. Kasisi fark ettiğimde yavaşlamak istedim. Araç yan yattı. Çarpma söz konusu değil" dedi.
Bölgeye sevk edilen başka bir kamyona meşrubatlar aktarılırken, araç daha sonra çağrılan çekici ile kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Devrilen kamyondan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Trafikten görüntü
-Meşrubatlardan görüntü
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:13 Kaynak: DHA
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