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Son dakika haberleri: (Ek Bilgilerle)AVCILAR'DA YILDIZ ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİ: 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri: (Ek Bilgilerle)AVCILAR'DA YILDIZ ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİ: 3 KİŞİ TUTUKLANDI

01.12.2021 21:23
Son dakika haberleri: (Ek Bilgilerle)AVCILAR'DA YILDIZ ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİ: 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Son dakika haberine göre AVCILAR'da otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

AVCILAR'da otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda 11 Ekim 2021 tarihinde yanan lüks bir aracı söndüren itfaiye ekipleri söndürdü. Aracın içinde kan izleri görülünce polis harekete geçerek soruşturma başlattı. Polis lüks otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde eşi Esra Yıldız(38)'ın boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis Nuri Yıldız'ı aramaya başlarken, 14 Ekim 2021 tarihinde Beylikdüzü, Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında  bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede başından tabancayla vurularak öldürülen cesedin Nuri Yıldız'a ait olduğu belirlendi.

3 KİŞİ TUTUKLANDIYıldız çiftinin öldürülmesi ile ilgili olarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden Ferhat, Mühyettin ve Aleyna Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüphelinin ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

Esra Yıldız, Nuri Yıldız, Ekim, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: (Ek Bilgilerle)AVCILAR'DA YILDIZ ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİ: 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: (Ek Bilgilerle)AVCILAR'DA YILDIZ ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİ: 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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