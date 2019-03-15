Ek Bilgilerle) Binali Yıldırım, Seyrantepe'de Yaptırılan Caminin Açılışına Katıldı
1 saat önce
AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Kağıthane'de sürdürüyor.
AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Kağıthane'de sürdürüyor. Kağıthane'de bir minibüs durağını ziyaret eden Yıldırım, Huzur Mahallesi sakinlerinin çay davetini geri cevirmeyerek yanlarına gitti. Yıldırım, mahalle sakinleriyle sohbet etti.
Yıldırım daha önce de Seyrantepe Mahallesi'nde yaptırılan Ulubatlı Hasan Camisi'nin açılışına katıldı. Cuma numazını burada kılan Binali Yıldırım, caminin yaptırılmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Yıldırım ve beraberindekiler, namazın ardından caminin açılış kurdelesini birlikte kesti.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:45 Kaynak: DHA
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