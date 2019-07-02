Son Dakika Haberleri: (Ek bilgilerle) Bölge İdare Mahkemesi'nin ikinci katından düşerek öldü
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(Ek bilgilerle) Bölge İdare Mahkemesi'nin ikinci katından düşerek öldü

1 saat önce

BAĞCILAR'da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi binasının ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti.

(Ek bilgilerle) Bölge İdare Mahkemesi'nin ikinci katından düşerek öldü, System.String[]
BAĞCILAR'da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi binasının ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor. 
İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde memur olarak çalışan İlhan Yılmaz (48), saat 14.30 sıralarında adliyenin ikinci katından düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Yılmaz'ın cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis Yılmaz'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:37 Kaynak: DHA
İstanbul, Memur, Polis, Güncel
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